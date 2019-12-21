Şehit Sekin'in kabrinin yolu yenilendi - Son Dakika
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Şehit Sekin'in kabrinin yolu yenilendi

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in kabrinin yolu yeniledi.

Şehit Sekin'in kabrinin yolu yenilendi, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in kabrinin yolu yeniledi.


İzmir Adliyesi önündeki saldırı girişimini engelleyen ve kahramanca şehit düşen Elazığlı Şehit Polis Fethi Sekin'in Baskil ilçesi Doğancık Köyünde bulunan kabrinin yolu İl Özel İdaresi tarafından yenilendi.


İl Özel İdareden yapılan açıklamada," 5 Ocak 2017 tarihi hiç şüphesiz ülkemiz ve ilimiz açısından unutulmaz bir gün alarak tarihteki yerini aldı. Hain terör örgütünün İzmir Adliyesini kana bulayarak yapmak istediği katliam hesabını Elazığlı bir kahraman, Adliye önünde görevli Trafik Polisi Fethi Sekin bozmuştu. O gün adı tarihimizin şeref levhalarına kaydedilen ve adına yakışır bir şekilde çok sevdiği annesiyle birlikte memleketine, köyüne defnedilen kahraman şehidimizin kabri o günden bu yana hiç boş kalmamış, ülkemizin dört bir yanından gelen vatan evlatları tarafından ziyaret edilmişti.İl Özel İdaresi kahraman şehidimize bir vefa borcu olarak Baskil İlçesi Doğancık Köyünde kabrinin yolunu yeniden genişletip asfaltlayarak hizmete sundu. Baskil karayolundan Doğancık Köyü Hasan Baba Türbesi mevkisine kadar olan toplam 2 bin 100 metre uzunluğundaki yolda, genişletme, çevre düzenlemesi, bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları bitirilerek şehidimize yakışır hale getirildi"denildi. - ELAZIĞ

Fethi Sekin, Baskil, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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