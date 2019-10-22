Şehit Selimoğlu'nun naaşı memleketine getirildi

Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı, memleketi Kars'a getirildi.
Şanlıurfa'daki tören sonrası Kars Harakani Havalimanı'na getirilen şehit Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.
Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.
Ardından şehit Selimoğlu'nun tabutu, tören mangasınca cenaze aracına konuldu. Cenaze, Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyüne götürüldü.
Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Jandarma komutanı Albay Hidayet Arıkan, askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
Şehit Selimoğlu'nun naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.