Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

7 saat önce

Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin üçüncü yılı dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu, System.String[]

Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin üçüncü yılı dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.


Meydan Mahallesi Kakaç Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Ali İhsan Ertaş, Ömer Köse, İlyas Bahar ve Abdullah Damcı ile İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Sayar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından Şehit Selman Çelik ve tüm şehitlerimiz için dua okundu.


Mevlit sonrasında Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Alim Işık, şehidin babası Süleyman Çelik ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.


23 yaşındaki Uzman Çavuş Selman Çelik, 24 Şubat 2017 günü Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. - KÜTAHYA

Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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