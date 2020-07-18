Şehit Semih Güzelay'ın adı yaşatılacak - Son Dakika

Van'da keşif uçuşu sırasında Artos Dağı'na çarpan uçakta bulunan 7 polis şehit olurken, bu isimlerden birisi de taekwondo'da Avrupa Şampiyonu olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'dı. Türkiye Taekwondo Federasyonu, şampiyon şehidin ismini yaşatmak için harekete geçti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adını yaşatmak için harekete geçti. Van'da keşif uçuşu sırasında Artos Dağı'na çarpan uçakta bulunan Şehit Komiser Yardımcısı, aynı zamanda Avrupa Şampiyonluğu yaşamış olan bir taekwondocuydu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şehit Güzelay'ın İzmir'deki cenaze törenine katılarak ailesine taziyede bulundu. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şehit Semih Güzelay'ın babası Mustafa ve annesi Zakire Güzelay'la bir araya gelen Prof. Dr. Metin Şahin, düzenlenecek olan ilk şampiyonaya Semih Güzelay'ın adının verileceğini söyledi.

(İHA)