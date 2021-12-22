Şehit Şerafettin ŞENGÖREN' in kardeşi merhum Kerim ŞENGÖREN için Ayvacık ilçesi Paşaköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Turhan ECEVİT, Ayvacık Kaymakamı İlker EKER, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selim KARACA, İl Emniyet Müdür V. Yaşar PARLAK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul YILDIRIM, Paşaköy Muhtarı İbrahim UYSAL, merhum Kerim ŞENGÖREN'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Şehit Şerafettin ŞENGÖREN'in Kardeşi Merhum Kerim ŞENGÖREN, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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