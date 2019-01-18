Son Dakika Haberleri: Şehit Serdar Kur'an Kursunda Karne Heyecanı

Şehit Serdar Kur'an Kursunda Karne Heyecanı

1 saat önce

Eskişehir Tepebaşı Müftülüğü Şehit Serdar Kur'an kursunda karne heyecanı yaşandı.

Şehit Serdar Kur'an Kursunda Karne Heyecanı, System.String[]
Eskişehir Tepebaşı Müftülüğü Şehit Serdar Kur'an kursunda karne heyecanı yaşandı.

Yaşları 4-6 Arasında değişen öğrenciler aileleriyle birlikte ilk karne heyecanını yaşadılar.

Programa Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Kalbe Yolculuk Eğitim Kültür ve Sosyal Faaliyetler Derneği Başkanı İbrahim Mehmet Ünal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler Katıldı. Program, karne takdimi, tebrik ve katilim belgeleri verilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Eskişehir, Yaşam
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