Son Dakika Haberleri: Şehit Serkan Saka şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı
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Şehit Serkan Saka şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

18 dakika önce

Özel Hareket Polisi Şehit Serkan Saka kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Serkan Saka şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı, System.String[]

Özel Hareket Polisi Şehit Serkan Saka kabri başında dualarla anıldı.


Bitlis'ten Muş Havalimanı'na giderken Muş'un Hasköy ilçesinde 2015 yılında yaşanan trafik kazası sonucu Şehit olan Polis Memuru Şehit Serkan Saka şehadetinin 4. yılında mezarı başında dualarla anıldı.


Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde, şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.


Anma törenine katılan Vali Cüneyt Epcim, "Özel Hareket Polisimiz Şehit Serkan Saka'yı hayırla, rahmetle yad ediyoruz. Bizler için acı bir durum. Şehitlerimizi andık yüreğimiz yanıyor. Birçok şehit cenazesine katılmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum; Hakkari'de beş yıl görev yaptım. Çok büyük acılar yaşadık memleket olarak. Bu acılar tarifsizdir. Bizimde her cenazeye katılmak görevimizdir. Ben burada naçizane şunu ifade etmek istiyorum; programda hocamız Bakara suresinden ayetler okudu. Bu ayetlerin içeriğinde iman edenlere 'Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.' diye buyuruyor. Bizler namazla sabırla Allah'tan yardım dileyeceğiz. Allah önce sizlerin sonrada hepimizin yardımcısı olsun." dedi.


Vali Epcim, şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek sabır diledi.


Anma programı Merkez Yakutiye Cami'sinde öğle namazı öncesinde Şehit Serkan Saka ve tüm Şehitler için Mevlid-i Şerif okutulmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Muş Havalimanı, Bitlis, Serkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:39 Kaynak: İHA
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