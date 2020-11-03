Şehit Sinan Aktay'ın beratı ailesine verildi - Son Dakika

Hakkari Yüksekova'da geçen eylül ayında terör örgütüne karşı düzenlenen Yıldırım 2 Cilo Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın şehitlik beratı, Akşehir'deki ailesine verildi.

Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, şehidin ailesinin ikamet ettiği Yeni Mahalle'deki evlerine giderek, oğullarının şehitlik beratını anne Nevruz Aktay ve baba Salih Aktay'a verdi.

Tuğgeneral Uslu ile Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök ve MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, şehidin ailesiyle görüşerek, her türlü talep ve ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını söyledi.