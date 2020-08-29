Şehit Sözleşmeli Er Çıkın, memleketine uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı Leylek Dağı üs bölgesinde mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (25) için Hakkari'de tören düzenlendi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı Leylek Dağı üs bölgesinde mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (25) için Hakkari'de tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Güray Al, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bazı kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.Şehit Çıkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından Şehit Çıkın'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere koyuldu. Sözleşmeli Er Çıkın'ın naaşı Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlanacak.



Şemdinli, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:44 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Şehit Sözleşmeli Er Çıkın, memleketine uğurlandı - Son Dakika

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