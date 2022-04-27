Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

27.04.2022 12:17
Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Canlı'nın naaşı, helallik alınmak üzere Küçüktatlar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Emin, anne Zahide Canlı ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Canlı'nın naaşı, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.

Cenaze törenine şehit Canlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Emin Canlı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Fırat Canlı'nın naaşı, Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Bu arada, şehidin annesi Zahide Canlı, yetkililere seslenerek, yaşıyorsa oğlunun görev köpeğini görmek istediğini söyledi.

Şehidin anneannesi Sultan Bayer de torununun kanının yerde kalmamasını istedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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