Şehit Sözleşmeli Er Meral, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Sözleşmeli Er Meral, son yolculuğuna uğurlandı

26.05.2022 17:28
Şehit Sözleşmeli Er Meral, son yolculuğuna uğurlandı

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in cenazesi, bugün memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ailesinin evine götürülerek helallik alındıktan sonra, ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgenerel Mehmet Ali Durmuş katıldı. Törende şehidin annesi Şakire, babası Fahri Meral ve kız kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Büyüktaşlık köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehit Meral'in bekar olduğu öğrenildi.


Şehit Sözleşmeli Er Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er Meral, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er Meral, son yolculuğuna uğurlandı
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Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı! Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı! Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Sözleşmeli Er Meral, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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