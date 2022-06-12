Şehit Sözleşmeli Er Özer, son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Fuat Özer'in cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman Havaalanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, kara yolu ile törenin düzenleneceği Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına getirildi. Şehit Özer'in Türk bayrağına sarılı tabutuna annesi Medine Özer ve yakınları uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.

Mehmet ve Medine Özer'in 3 çocuğunun en küçüğü olan Şehit Özer'in cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Halil Fırat, Muhammed Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Sözleşmeli Er Fuat Özer, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından Günaydın Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde götürüldüğü ilçeye bağlı Balkar beldesindeki mezarlıkta toprağa verildi.- Adıyaman