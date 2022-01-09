ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER ULUPINAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşu su olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın (22) cenazesi, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda dün askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

Şehit Er Ertuğrul Ulupınar'ın cenazesi, Elazığ'da yapılan törenin ardından memleketi Gülnar ilçesine getirildi. Şehit Ulupınar için Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Şadiye Ulupınar, babası Nebi Ulupınar, kardeşleri Alperen ve Satuk Buğrahan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin aile üyeleri, Ulupınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Yakınlarını şehit veren Gülnarlı aileler de törene katılarak gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen Ulupınar'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığı'na defnedildi.