Şehit Sözleşmeli Er Uzun'un cenazesi Amasya'ya getirildi - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilmesinin ardından memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine uğurlandı.

Şehit Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Şehidin cenazesini, havalimanında şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül ile diğer ilgililer ve vatandaşlar karşıladı.

Daha sonra kara yoluyla Çarşamba'ya gönderilen şehidin naaşı, 1 Mayıs Pazar günü Kabaceviz Mahallesi'nde ikindi vakti yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.