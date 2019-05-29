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ŞEHİT SUBAYIN MALTEPE'DEKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.

ŞEHİT SUBAYIN MALTEPE'DEKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA 
Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.
Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine askeri heyet bilgi vermek için geldi. Heyetin geldiği sırada anne ve babanın il dışında olduğu öğrenildi. Giresun'da acı haberi alan anne ve baba, cenazenin defnedileceği Sakarya'ya hareket etti. Şehit Teğmenin baba evine Türk bayrakları asıldı. Aydın'ın cenazesi yarın Sakarya ili Geyve ilçesi, Ali Fuat Paşa beldesi, Camili Mahallesine defnedilecek. 

Görüntü Dökümü:
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-Subayın baba evi
-Asılan Türk bayrakları
-Şehit yakınları ile röp
genel ve detay


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:41 Kaynak: DHA
Aydın, Maltepe, Güncel
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