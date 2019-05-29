Son Dakika Haberleri: Şehit Subayın Maltepe'deki baba evine ateş düştü
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Subayın Maltepe'deki baba evine ateş düştü

1 saat önce

KUZEY Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.

Şehit Subayın Maltepe'deki baba evine ateş düştü, System.String[]
KUZEY Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.
Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine askeri heyet bilgi vermek için geldi. Heyetin geldiği sırada anne ve babanın il dışında olduğu öğrenildi. Giresun'da acı haberi alan anne ve baba, cenazenin defnedileceği Sakarya'ya hareket etti. Şehit Teğmenin baba evine Türk bayrakları asıldı. Aydın'ın cenazesi yarın Sakarya ili Geyve ilçesi, Ali Fuat Paşa beldesi, Camili Mahallesine defnedilecek.

 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:49 Kaynak: DHA
Aydın, Maltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönen ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın evine hırsız girdi Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 22:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Subayın Maltepe'deki baba evine ateş düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]