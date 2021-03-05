Şehit Şükrü Karadirek toprağa verildi - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 'in (29) naaşı, Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin 3 aylık bebeği İbrahim Aras, Türk bayrağına sarılı tabutun yanına getirilerek, babasına veda etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in şehadet haberi, Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine dün akşam üzeri ulaştı. Şehidin babası İbrahim Karadirek, annesi Şerife Karadirek ile eşi Elif Karadirek (24), acı haberi Uydukent Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde aldı. Acılı aile haberin ardından büyük üzüntü yaşarken, bugün 11 şehit Ankara'da gerçekleştirilen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmaları için memleketlerine gönderildi.

Şehidin 3 aylık bebeği, kılınan namazın ardından Türk bayrağıyla örtülü tabutun yanına getirildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

- Afyonkarahisar