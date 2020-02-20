Şehit Süleyman Efendi ve Miralay Sabri Bey mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Süleyman Efendi ve Miralay Sabri Bey mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Süleyman Efendi ve Miralay Sabri Bey mezarı başında anıldı

7 saat önce

1918 yılında Rus işgali sırasında Ermeniler tarafından şehit edilen Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi mezarı başında anıldı.

Şehit Süleyman Efendi ve Miralay Sabri Bey mezarı başında anıldı, System.String[]

1918 yılında Rus işgali sırasında Ermeniler tarafından şehit edilen Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi mezarı başında anıldı.


Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, dönemin Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendinin Bayburt Ulu Cami yanında bulunan mezarı Bayburt protokolünce ziyaret edildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker tarafından kabristana çiçek konulmasının ardından, İl Müftüsü Hasan Başoğlu eşliğinde okunan dualarla Şehit Belediye Başkanı bir kez daha rahmet ve minnetle anılmış oldu.


Miralay Sabri Bey'in kabrini ziyaret


Etkinlikler kapsamında daha sonra Kop Savunması esnasında 15 Temmuz 1916'da Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabrine çiçek bırakarak dualar okundu.


Öte yandan yoğun katılımın olduğu her iki törende de Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Hafız Süleyman Efendi ve Miralay Sabri Bey'in şehit düşmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler ziyaretçilere dağıtıldı. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de katılımcıları bilgilendirdi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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