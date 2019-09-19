Son Dakika Haberleri: Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencilerinin aşure etkinliği
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Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencilerinin aşure etkinliği

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencileri, aşure etkinliği düzenledi.

Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencilerinin aşure etkinliği, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencileri, aşure etkinliği düzenledi.


Düzenlenen etkinliğe Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İlçe Başkanı C,hangir Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa düzenlediği etkinlik sonrası açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Öğrencilerimizin ağzı tatlansın diye, bir yılı ağız tadıyla geçirmek amaçlı okul öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin de desteğiyle bir aşure etkinliği düzenledik. Hem okulumuza yeni gelen öğrencilerimizi karşılama, hem de Muharrem ayının gereği olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Katılım gösteren herkese afiyet olsun" ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanı Arif Teke, "Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu Aşure günü etkinliğine katılım sağladık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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