Son Dakika Haberleri: Şehit Taha Uluçay için mevlit okundu
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Taha Uluçay için mevlit okundu

1 saat önce

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye attığı esnada PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için mevlit okundu.

Şehit Taha Uluçay için mevlit okundu, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye attığı esnada PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için mevlit okundu.


Birkaç ay önce Sincik ilçesinde devriye görevi attıkları esnada terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Taha Uluçay için Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, tarafından mevlit programı düzenlendi. Yenipınar Camiinde düzenlenen mevlitte Şehit Polis Memuru Taha Uluçay için dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği mevlit programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Taha Uluçay, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Fethi Sekin'in babası: "Oğlum üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum"
Mardin'de çatışma: 1 özel harekat polisimiz şehit, 1 yaralı Son Dakika: Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz 40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:09:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Taha Uluçay için mevlit okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]