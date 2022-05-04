Şehit Talha Bahadır'ın evi bayraklarla donatıldı - Son Dakika

Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evi bayraklarla donatıldı.

Sabah saatlerinde acı haberin ulaştığı ilçede, belediye ve vatandaşlar tarafından sokak ve şehidin evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. İlçeye bağlı Sultaniye Mahallesinde ikamet eden aileyi yakınları yalnız bırakmadı.

Yeğeninin 4 ay önce Suriye'ye gittiğini anlatan amca İbrahim Bahadır, Türkiye düşmanlarının hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi.

Terör örgütünün son çırpınışlarını yaptığını ifade eden Bahadır, "Biz ordusu millet olan bir devletiz. Çünkü hepimiz askeriz. Cenab-ı Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin. Biz bir ölür bin diriliriz. Türkiye düşmanları şunu hiçbir zaman unutmasın, kesinlikle başarılı olamayacaklardır. Allah ordumuza zeval vermesin." diye konuştu.

Şehit Teğmen Bahadır'ın, ailenin isteği üzerine Sultaniye Merkez Caminde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sultaniye Mezarlığına defnedileceği belirtildi.