Şehit Talha Bahadır'ın naaşı memleketi Yalova'ya uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Talha Bahadır'ın naaşı memleketi Yalova'ya uğurlandı

04.05.2022 12:36
Şehit Talha Bahadır'ın naaşı memleketi Yalova'ya uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi.

Şehit Bahadır'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehidin kardeşi Yasir Bahadır, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Bahadır'ın cenazesi, Yalova'ya gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

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Zeytin Dalı, Gaziantep, Yalova, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Talha Bahadır'ın naaşı memleketi Yalova'ya uğurlandı - Son Dakika


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