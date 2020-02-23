Şehit tankçı sözleşmeli er mecit demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit tankçı sözleşmeli er mecit demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit tankçı sözleşmeli er mecit demir son yolculuğuna uğurlandı

18 dakika önce

Şehit tankçı sözleşmeli er Mecit Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit tankçı sözleşmeli er Mecit Demir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit tankçı sözleşmeli er mecit demir son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
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