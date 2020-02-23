Şehit tankçı sözleşmeli er mecit demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şehit tankçı sözleşmeli er mecit demir son yolculuğuna uğurlandı
18 dakika önce
Şehit tankçı sözleşmeli er Mecit Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
Şehit tankçı sözleşmeli er Mecit Demir son yolculuğuna uğurlandı
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