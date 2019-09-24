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Şehit tantürk'ün cenazesi baba ocağında

1 saat önce

IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki baba ocağına getirilerek,...

Şehit tantürk'ün cenazesi baba ocağında, System.String[]

IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki baba ocağına getirilerek, helallik alındı.

Irak'ın kuzeyinde dün ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, şehit düştü. Şehit astsubayın Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağına cenaze namazı öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutu getirilerek, dualar eldi, helallik alındı. Anne Samiha ve baba İsmail Tantürk oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen anne Samiha Tantürk helallik alındığı sırada bayıldı. Hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahalede bulunarak anne Samiha Tantürk'ü ambulansa alarak müdahalede bulundu. Evin önünde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, cenaze namazı için Değirmendere Merkez Camii'ne götürüldü.

- Kocaeli

Kocaeli, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
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