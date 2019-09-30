Son Dakika Haberleri: Şehit Tatar'ın babasından Bedir'e hayırlı olsun ziyareti
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Şehit Tatar'ın babasından Bedir'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Sağlık Müdürlüğüne asaleten atanan Dr. Gürsel Bedir'i, Şehit Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şehit Tatar'ın babasından Bedir'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Sağlık Müdürlüğüne asaleten atanan Dr. Gürsel Bedir'i, Şehit Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Dr. Gürsel Bedir: "Asaleten atandığım Sağlık Müdürlüğü görevine geldiğim günden beri hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan tüm ziyaretçilerime çok teşekkür ediyorum. Ziyaretleriyle beni onurlandıran, Afrin'de bombalı tuzakta şehit olan Erzurum UMKE ekibimizdeki Burak Tatar'ın babası Yahya Tatarın ilk hayırlı olsun diyenler arasında olması beni oldukça duygulandırdı, gururlandırdı." dedi. - ERZURUM

Erzurum, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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