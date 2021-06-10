Şehidin adı verilen parkın açılışında acılı anne ve eş duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

Şehidin adı verilen parkın açılışında acılı anne ve eş duygu dolu anlar yaşadı

ANTALYA - Serik Belediyesi'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Zilok Tepe üs bölgesinde 23 Eylül 2019 günü hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Fikret Dinçer'in adını yaşatmak için Merkez Mahallesi'nde açtığı park törenle açıldı.

Törene şehidin babası Ali Dinçer, annesi Zübeyde Dinçer, erkek kardeşi Duran Dinçer, şehidin eşi Şerife Dinçer ve kızı Mina ile Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"Onu saygı ile anıyoruz"

Açılışta konuşan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Terörle mücadelede ülkemizin en çok şehit veren ilçelerinden biriyiz. Geçmişten günümüze hem şehitlerimizin hatırasının hem de yeni nesillerimizde aynı şuuru canlı tutmak için caddelerimizde, sokaklarımızda, parklarımızda isimlerini yaşatıyoruz. Bu milletin evlatları biz farkında olmasak da bu vatanın sahibi olmanın ve korumanın bir bedeli olduğunu ve gerektiğinde bu bedelin kendileri tarafından ödeneceğini öğrenerek yetişiyor. İlçemizin son şehidi Teğmen Fikret Dinçer'e minnet ve vefamızı göstermek ve hatırasını yaşatmak için adını bu parkımıza verdik. Onu saygı ile anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından protokol kurdele keserek parkın açılışını yaptı. Tören sırasında şehidin annesi Zübeyde Dinçer ve eşi Şerife Dinçer duygulu anlar yaşadı.

"Gurur duyduk"

Eşinin adının parka verilmesinden gurur duyduğunu belirten Şehit eşi Şerife Dinçer, "Çok güzel ve emek verilmiş. Eşimin adının burada yaşaması bize onur veriyor. Gurur duyduk" diye konuştu.

"Şehit ailesi olmak çok zor"

Anne Zübeyde Dinçer de "Oğlumun parka isminin verilmesinden dolayı çok duygulandım. Kaymakam ve belediye başkanı bizleri gururlandırdı. Oğlum ve kendi adıma çok sevindim. Şehit ailesi olmak çok zor. Tüm şehit yakınlarına sabır diliyorum. Bir şehit annesi olduğum için de gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.