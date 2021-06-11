Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in adının yaşatılacağı park törenle açıldı - Son Dakika

Irak'ın Kuzey Hakurk'ta bulunan Zilok Tepe Üs Bölgesi'nde 23 Eylül 2019 tarihinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Fikret Dinçer'in anısını yaşatmak için ilçenin Merkez Mahallesi'nde Serik Belediyesi tarafından yaptırılan parka şehidin ismi verildi.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Şehit Teğmen Fikret Dinçer parkımızın açılışı için buradayız. Bölücü terör ile mücadelede ülkemizin en çok şehit veren ilçelerinden biriyiz. Geçmişten günümüze hem şehitlerimizin hatırasının hem de yeni nesillerimizin de aynı şuuru canlı tutmak için caddelerimizde, sokaklarımızda, parklarımızda isimlerini yaşatıyoruz. Bu milletin evlatları biz farkında olmasak da bu vatanın sahibi olmanın ve korumanın bir bedeli olduğunu ve gerektiğinde bu bedelin kendileri tarafından ödeneceğini öğrenerek yetişiyorlar. İlçemizin son şehidi Teğmen Fikret Dinçer'e minnet ve vefamızı göstermek ve hatırasını yaşatmak için adını bu parkımıza verdik. Onu saygı ile anıyoruz" dedi.

Şehit eşi Şerife Dinçer, "Eşimin adına Serik'te yaptırılan parkta emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel ve emek verilmiş. Eşimin adının burada yaşaması bize onur veriyor. Gurur duyduk" diye konuştu.

Anne Zübeyde Dinçer ise oğlunun isminin parka verilmesinden dolayı çok duygulandığını belirterek "Kaymakam ve Belediye Başkanı bizleri gururlandırdı. Teşekkür ederim. Oğlum ve kendi adıma çok sevindim. Şehit ailesi olmak çok zor. Tüm şehit yakınlarına sabır diliyorum. Bir şehit annesi olduğum için de gurur duyuyorum" dedi.

Parkın açılış törenine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Toplam alanı 9 bin 476 metrekare olan parkın 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak ayrıldı. İçerisinde 1 adet futbol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, Kafe, Mescit, WC bulunan parkta 200 metrekare alanda çocuk oyun alanı ve 100 metrekare alanda da Fitness alanı bulunuyor parkın oplam maliyeti 1 milyon 684 bin 201 TL olduğu bildirildi. - ANTALYA