Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyor
1 saat önce
Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyorİZMİR - Hakkari'nin Doğanlı mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyor
İZMİR - Hakkari
'nin Doğanlı
mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma
Teğmen Güngör Dolunay, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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