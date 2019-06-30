Son Dakika Haberleri: Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyor
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Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyorİZMİR - Hakkari'nin Doğanlı mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyor
İZMİR - Hakkari'nin Doğanlı mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Doğanlı, Hakkari, Genel
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