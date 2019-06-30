Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı
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- Cenaze namazına katılanlardan görüntüler Şehit yakınlarında detay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cenazeye katılması Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi Şehidin uğurlanması İZMİR - Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör...
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:27 Kaynak: AA
- Cenaze namazına katılanlardan görüntüler
Şehit yakınlarında detay,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin cenazeye katılması
Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi
Şehidin uğurlanması İZMİR - Hakkari
'de PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma
Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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