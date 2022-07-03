Son dakika haberleri: ŞEHİT TEĞMEN KESKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ŞEHİT TEĞMEN KESKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

03.07.2022 20:15

Son dakika haberleri: Şehit Teğmen Halis Keskin'in naaşı helikopterle Büyükorhan ilçesine getirildi.

Şehit Teğmen Halis Keskin'in naaşı helikopterle Büyükorhan ilçesine getirildi. Orhan-ı Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazına Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, milletvekilleri, askeri erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sarnıç Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ŞEHİT TEĞMEN KESKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ŞEHİT TEĞMEN KESKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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