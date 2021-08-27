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Şehit Teğmen'in anıları roman oldu - Son Dakika

Şehit Teğmen'in anıları roman oldu

27.08.2021 09:30
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu, System.String[]

Yıldırım operasyonunda araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) anıları, silah arkadaşı Samed Poyraz tarafından 'Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm' isimli romanda bir araya getirildi.

Yıldırım operasyonunda araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) anıları, silah arkadaşı Samed Poyraz tarafından 'Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm' isimli romanda bir araya getirildi. Kitapta Kıvık'ın, patlamanın ardından müdahale için gelenlere, 'Halimden memnunum, kavuştuk biz. Kendinizi yeterince yordunuz zaten benim için yorulmayın. Gökyüzüne bakın beyler. Emrimi ikiletmeyin. Gördünüz mü yıldızları? Üzülmeyin. Onların hepsi benim. Ben oradayım artık' dediği ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Yıldırım operasyonunda 26 Nisan günü Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyonda, araziye tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Menderes ilçesi Orta Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silah arkadaşı Samed Poyraz, şehidin son 4 yılındaki anılarını romanlaştırdı. Şehidin ve silah arkadaşlarının fotoğrafları ile desteklenen 219 sayfalık 'Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm' adlı romanda, Kıvık'ın kahramanlıkları da yer buldu. Kitabın geliri Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık adına açılacak kütüphanelere ve Türkiye'de mevcut 300'e yakın şehit kütüphanesine bağışlandı. Bunun yanı sıra kitap, tüm erler ve maddi durumu olmayan öğrencilere de ücretsiz olarak dağıtılıyor.

'DAVET VAR ARŞTA İFTARA'Kitapta operasyona ait detaylar da yer aldı. Patlamadan kısa bir süre önce Ahmet ismindeki uzman çavuşun Kıvık'ın yanına gelerek, 'Komutanım siz çok yoruldunuz. Ben öne geçeyim' dediğini, bunu kabul etmeyen Kıvık'ın, 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara. Dön sen hadi yerine, hadi' dediği ortaya çıktı. Kıvık'ın, patlamanın ardından müdahale için gelenlere ise, 'Halimden memnunum, kavuştuk biz. Kendinizi yeterince yordunuz zaten benim için yorulmayın' dediği, silah arkadaşlarına ise 'Gökyüzüne bakın beyler. Emrimi ikiletmeyin. Gördünüz mü yıldızları? Üzülmeyin. Onların hepsi benim. Ben oradayım' artık" dediği kitapta yer buldu.Şehidin annesi Ayşe Kıvık, kitabı okuduktan sonra oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Kıvık, "Kitabı defalarca okudum. Sayfaları defalarca kez geriye dönerek okudum. Hem çok acı çektim hem çok gururlandım. Oğlumun vatanına, milletine, bayrağına duyduğu aşkı okudukça ağladım. Oğlum her zaman bizi şereflendirmiştir. Kitapta gerçek dostluğu ve arkadaşlığı gördüm. Kitabın yazılmasına öncülük eden Samed Poyraz ve diğer silah arkadaşlarına teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" dedi.'BEN GİTMEZSEM KİM GİDECEK'Oğluyla son olarak şehit olmadan önce mesajlaştıklarını belirten Ayşe Kıvık, "Mehmet'imin boşluğu çok büyük. Her saniye aklımda. Fotoğraflarını, kıyafetlerini seviyorum. Sık sık kabrine gider oğlumla dertleşirim. Televizyonda izlediğimiz gibi olmuyormuş. Operasyonun başladığını öğrendiğimde aradık ama ulaşamadık. Konuşmak nasip olmadı ama mesajlaştık. Şehit olduğu gün 'Annem nasılsın?' mesajı attım. Bana, 'İyiyim annem. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun' dedi. Ben evimize şehit ateşi düşeceğini aklımın ucuna bile getirmemiştim. Hep o döndüğünde yapacağımız planları düşünüyordum. Akşam saatlerinde kötü haber geldi. Mehmetler kolay yetişmiyor. Son olarak arkadaşı şehit Abdurrahman Topuksuz'un cenazesinden döndüğünde de aynı şeyleri söyledim. Hem o hem de ben çok üzgündük. 'Oğlum sen de bizi yakma' dediğimde bana, 'Mesleğimi çok seviyorum. Bana böyle şeyler söyleme. Eğer oraya ben gitmezsem, başkası gitmezse kim gidecek? Olur da şehit olursam ağlamayın' dedi" ifadelerini kullandı.Şehit babası Kenan Kıvık ise, "Allah bu acıyı düşmanıma bile yaşatmasın. Samed Poyraz'dan Allah razı olsun. Bu kitap için öncülük yaptı. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Torunlarımla ilgileniyorum. Günde 3 kez kabristana gidiyorum. Gitmezsem rahat edemiyorum. Bizi böyle gururlandırdığı için Allah, oğlumdan razı olsun" diye konuştu.CENAZE AKŞAMI YAZILMAYA BAŞLANDI

Şehidin silah arkadaşı Samed Poyraz ise Mehmet Teğmen'i unutturmamak adına kitabı yazmaya karar verdiğini söyledi. Poyraz, "Kitabı yazmaya Mehmet Teğmen'in cenazesinden sonra karar verdim. Cenazeden ayrılanların yakalarına taktıkları vesikalıkları giderken çöpe attıklarını gördüm. Yıllarca verdiğimiz mücadele ve çektiğimiz eziyetlerin bu kadar kolay unutulmasına müsaade edemezdim. Birlikte eğitim aldığımız ve Mehmet'le aynı yerde görev yapan arkadaşlarımıza bu fikrimi paylaştım. Silah arkadaşlarımın da motivesiyle cenaze akşamı yazmaya koyuldum. 26 Nisan gecesi başladığım kitabı 6 Ağustos'ta tamamladım. Kurgu değil, ortaya hakikati anlatan bir roman çıktı. Aile de romanın çıkmasını, tamamlanmasını haftalarca sabırsızlıkla bekledi. Takdim etmeye silah arkadaşlarımızla birlikte kalabalık bir grup olarak gittik. Mehmet Teğmen'in son dört senesini anlattığımız bu roman, Türk çocuklarına nesiller boyu örnek olacak ve milli bilinç aşılayacaktır. Kitabı okullara ve askeri birliklere ücretsiz dağıtmaya devam etmek için bizlere destek olmak isteyen herkese açık çağrımızdır. Unutmamak ve unutturmamak adına bu mücadelemizde lütfen bizlere destek olsunlar" ifadelerini kullandı.


Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu
Şehit Teğmen'in anıları roman oldu

Mehmet Kıvık, Piyade, Silah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Teğmen'in anıları roman oldu - Son Dakika


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