Şehit teğmen'in cenazesi, konya'ya getirildi
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IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya'ya getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade
Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya
'ya getirildi. Irak
'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere askeri uçakla eşinin memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında ailesi ve askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Dinçer'in cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Şehit Dinçer'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.
Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş
'ın Onikişubat
ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
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