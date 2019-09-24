Son Dakika Haberleri: Şehit teğmen'in cenazesi konya'ya getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Şehit teğmen'in cenazesi konya'ya getirildi

2 gün önce

IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya'ya getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere askeri uçakla eşinin memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında ailesi ve askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Dinçer'in cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Dinçer'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Şehit teğmen'in cenazesi konya'ya getirildi

Piyade, Konya, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baldızının 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık delil yetersizliğinden beraat etti
DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 04:01:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit teğmen'in cenazesi konya'ya getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]