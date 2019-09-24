Şehit Teğmen'in naaşı Konya'ya getirildi

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi Konya'ya getirildi.

Şehit Dinçer'in naaşı, Konya Havalimanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören taburu tarafından cenaze aracına taşındı.

Altı aylık kız çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Dinçer'in, ablasının düğünü nedeniyle gelecek hafta anne ve babasının yaşadığı Antalya'ya gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Şehit Teğmen Dinçer, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.