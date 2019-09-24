Son Dakika Haberleri: Şehit Teğmen'in naaşı Konya'ya getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Teğmen'in naaşı Konya'ya getirildi

19 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi Konya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi Konya'ya getirildi.

Şehit Dinçer'in naaşı, Konya Havalimanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören taburu tarafından cenaze aracına taşındı.

Altı aylık kız çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Dinçer'in, ablasının düğünü nedeniyle gelecek hafta anne ve babasının yaşadığı Antalya'ya gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Şehit Teğmen Dinçer, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Teğmen'in naaşı Konya'ya getirildi

Konya, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu
Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 02:26:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Teğmen'in naaşı Konya'ya getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]