Son Dakika Haberleri: Şehit teğmen, konya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit teğmen, konya'da son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi, eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit teğmen, konya'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi, eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit eşi Şerife Dinçer, yanına gitirilen 1 yaşındaki kızı Mina'ya, eşinin fotoğrafını gösterip, "Bak kızım bu senin baban. Veda et babana" dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi gece yarosı askeri uçakla eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'ya getirilip, morga kondu. Bugün morgdan alınan şehit Dinçer'in cenazesi evine getirilerek helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki  Namazgaha getirildi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,  3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, askeri erken, ailesi ve yakınları katıldı.

'BAK KIZIM BU SENİN BABAN VEDA ET'

Şehit Dinçer'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından eşi Şerife Dinçer ve annesi Zübeyde Dinçer, tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada bir yakınları şehidin 1 yaşındaki kızı Mina'yı getirip annesine verdi. Anne Şerife Dinçer de kızı Mina'ya  eşinin fotoğrafını göstererek "Bak kızım bu senin baban. Veda et babana" dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı. Şehit Dinçer'in cenazesi kılanan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
Görüntü Dökümü
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Morgun önünden detay
Cenazenin tören alanına getirilmesi
Eşi ve annesinin tabuta sarılması
Yakınlarının tabuta sarılması
Şehidin 1 yaşındaki kızının getirilmesi
Annesinin kızına, babasının fotoğrafını gösterip 'veda et' demesi
_ Mina'nın ağlaması
Törenden detay
Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))


Piyade, Konya, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:02 Kaynak: DHA
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