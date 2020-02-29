Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş - Son Dakika
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Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi.

Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi.


29 yaşındaki Hataylı Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın 2015-2016 akademik yılında Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olduğu öğrenildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Mustafa Bayrakdar ve tüm şehitler için bir başsağlığı mesajı yayımladı. - BİLECİK

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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