Şehit teğmenden yürekleri dağlayan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin - Son Dakika
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Şehit teğmenden yürekleri dağlayan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin

28.11.2022 19:09

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti sosyal medyanın gündemine oturdu. Şehidin görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede, ''Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin" sözlerinin şehidin vasiyeti olduğu ifade edildi.

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda dün Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit oldu.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NİN İLK ŞEHİTLERİNDEN OLDU

Şehidin Nizip İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi Taziye evi ve şehidin babasının Dazhüyük Mahallesinde bulunan evine dev Türk bayrakları asıldı. Dazhüyük ve Eyüp Sultan mahalleri de Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin daha önce Harp okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Öztürkmen'in vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; ''Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" vasiyeti olduğu belirtildi. Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.

SON VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan şehidin roket saldırısından önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Öztürkmen'in son görüntülerinde elindeki silahın uzuvlarını anlattığı ve "Her şeye hazırım" dediği duyuluyor. Söz konusu video sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcısı görüntüleri paylaşıp şehide rahmet diledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şehit teğmenden yürekleri dağlayan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin - Son Dakika

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