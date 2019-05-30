Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın babaevinde gözyaşı

IRAK'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı' sırasında şehit olan Teğmen Raşit Aydın'ın, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki babaevinde gözyaşı var. Dev Türk bayrağı asılan evde taziyeyleri kabul eden baba Seyit Aydın, "Vatan sağ olsun" dedi.'Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teğmen Raşit Aydın'ın cenazesi, dün gece Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın, Melekşesolak Mahallesi'ndeki baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehit evinde taziyeye gelenler gözyaşlarını tutamadı. Kadın jandarma astsubay, şehit annesi Zeynep Aydın'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Şehit babası Seyit Aydın taziyeleri kabul ederken, "Vatan sağ olsun" dedi.Şehidin cenazesi, Sinanbey Merkez Camii'nde ikindide kılınacak cenaze namazı sonrası Melekşesolak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Sakarya