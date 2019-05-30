Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın babaevinde gözyaşı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe' harekatında şehit olan Teğmen Raşit Aydın (28) için Sakarya'nın Geyve ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Seyit- Zeynep Aydın çiftinin 7 çocuğundan en büyüğü olan şehit Raşit Aydın'ın Türk bayrağına sarılı taburu, ilçe meydanındaki Sinan Bey Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Ahmet Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehidin ailesi ve çok sayıda katıldı. Tabuta sarılıp, gözyaşı döken şehidin kardeşlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı namazın ardından top arabası götürülen şehidin tabutu, bir süre tekbirlerle taşındı. Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın cenazesi, Melekşesolak Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.