Şehit teğmen sinan bilir'in naaşı tokat'ta getirildi++ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit teğmen sinan bilir'in naaşı tokat'ta getirildi++ - Son Dakika

Şehit teğmen sinan bilir'in naaşı tokat'ta getirildi++

6 saat önce

Şehit Teğmen Sinan Bilir'in naaşı Tokat'ta getirildi++

Şehit Teğmen Sinan Bilir'in naaşı Tokat'ta getirildi++

Şehit teğmen sinan bilir'in naaşı tokat'ta getirildi++

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
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