Son Dakika › Güncel › Şehit teğmen sinan bilir'in naaşı tokat'ta getirildi++ - Son Dakika
Şehit teğmen sinan bilir'in naaşı tokat'ta getirildi++
6 saat önce
Şehit Teğmen Sinan Bilir'in naaşı Tokat'ta getirildi++
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
Şehit Teğmen Sinan Bilir'in naaşı Tokat'ta getirildi++
Son Dakika Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu