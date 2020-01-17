Şehit teğmen sinan bilir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit teğmen sinan bilir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit teğmen sinan bilir son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehit Teğmen Sinan Bilir son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen Sinan Bilir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit teğmen sinan bilir son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:06 Kaynak: DHA
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