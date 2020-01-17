Şehit Teğmen Sinan Bilir Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Teğmen Sinan Bilir Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Teğmen Sinan Bilir Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.

Şehit Teğmen Sinan Bilir Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.

Şehit Bilir'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, annesi Nevriye ile eşi Sibel Bilir tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Şehidin annesi Nevriye, eşi Sibel ile kardeşleri Ahmet ve Aşkın Bilir, gözyaşı döktü.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, Erenler Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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