Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Saluk Atik meskun mahallinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Şanlıurfa'da yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehit Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir (30) kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, şehidin küçük kardeşi Aşkın (12) metanetini korumaya çalıştı. Şehidin dedesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cuma namazını müteakiben düzenlenen cenaze törenine askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, kardeşinin tabutunun önünde elinde fotoğrafı ile birlikte yürüdü. Şehidin cenazesi Erenler Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.


Şehit Teğmen Sinan Bilir'in geçen yıl Ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat'a geldiği öğrenildi. Bilir'in Sibel Bilir ile nikah yaptığı, yaz aylarında düğün hazırlığında olduğu kaydedildi. - TOKAT

Telabyad, Suriye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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