Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir okula verildi.

Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir okula verildi.


Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla Çiğdede Mahalesi'nde bulunan Akdeniz İlkokulunun adı değiştirilerek Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları oldu. Okulun tabelası itfaiye ekiplerinin yardımıyla okula asıldı. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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