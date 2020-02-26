Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak - Son Dakika

Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir okula verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir okula verildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla Çiğdede Mahalesi'nde bulunan Akdeniz İlkokulunun adı değiştirilerek Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları oldu. Okulun tabelası itfaiye ekiplerinin yardımıyla okula asıldı. - HATAY
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