Şehit teğmenin annesi: 'İstifa et' dedim, 'Gerekirse şehit olurum' dedi - Son Dakika
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Şehit teğmenin annesi: 'İstifa et' dedim, 'Gerekirse şehit olurum' dedi

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:29

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) annesi Tülay Altınbaş, şehit olmadan 1 gün önce oğlu ile konuştuğunu belirtip, '''İstifa et' dedim, 'Arkadaşlarım şehit oldu gerekirse ben de şehit olurum' dedi" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) annesi Tülay Altınbaş, şehit olmadan 1 gün önce oğlu ile konuştuğunu belirtip, "Telefonda bomba sesini duyunca operasyonda olduğunu anladım. 'Gizli bir görevdeyiz anne' dedi. 'İstifa et gel oğlum' dedim. 'Yok anne, buradayım. Arkadaşlarım şehit oldu, şehit olmam gerekirse şehit olurum' dedi" dedi.

Şehit teğmenin annesi konuştu: 'İstifa et gel oğlum' dedim, 'Arkadaşlarım şehit oldu, gerekirse şehit olurum' dedi

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 Ağustos'ta teröristlerin açtığı taciz ateşi ile Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile birlikte 5 asker şehit oldu. Şehit Altınbaş'ın cenazesi, Ankara'nın Bala ilçesinde 2012 yılında kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.

Şehit teğmenin annesi konuştu: 'İstifa et gel oğlum' dedim, 'Arkadaşlarım şehit oldu, gerekirse şehit olurum' dedi

"ASKER OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Şehidin annesi Tülay Altınbaş, oğlunun ortaokuldan beri asker olmak istediğini, askerliğin hep içinde olduğunu belirterek, "Babası polisti, 2012 yılında kaybetti. Babasının durumu içinde ukde kaldı, asker olmak istedi. Üniversiteyi bitirdikten sonra askeri okula gitmek istedi. Kamu yönetimi bölümünü okumuştu, kaymakam olmasını istiyordum. 'Anne, asker olmak istiyorum, bu mesleği seviyorum' dedi. Bile bile gitti, bu mesleği seçti. Çok iyi bir çocuktu, ince ruhluydu. Beni hiç üzmezdi, en ufak tartışmamızda bile gelir beni öperdi. Küçüklüğünden beri bana hep 'Anneciğim' şiirini okurdu. 'Pıtırcığım' derdim. Hep, 'Babam, asker olmamı çok isterdi' derdi. Kendi de asker olmayı çok istedi. Her anne böyle bir çocuğu olmasını ister" dedi.

Şehit teğmenin annesi konuştu: 'İstifa et gel oğlum' dedim, 'Arkadaşlarım şehit oldu, gerekirse şehit olurum' dedi

"BOMBA SESİNİ DUYUNCA OPERASYONDA OLDUĞUNU ANLADIM"

Altınbaş, oğluyla en son bayramda yüz yüze, şehit olmadan 1 gün önce de telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Bana operasyona gittiğini hiç anlatmamıştı ama çatışmada olduğunu hissediyordum. Telefonda bomba sesini duyunca operasyonda olduğunu anladım. 'Gizli bir görevdeyiz anne' dedi. 'İstifa et gel oğlum' dedim. 'Yok anne, buradayım. Arkadaşlarım şehit oldu, şehit olmam gerekirse şehit olurum' dedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • mücahid: Ya bu pençe kilit ne zamana kadar sürecek?hem gariban vatandaşlar ölüyor.Buna bir çare bulmamız gerek.Zenginler bedelli askerlik yapıyor! Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Mücahit Bey sizin şehadet mertebesine bakış açınız gariban vatandaşların ölmesimidir? Ne kadar sürecek? Bu vatana göz diken bir tane hain kalmayıncaya kadar. İsminiz Mücahit anlamını araştırın ağırlığını kaldıramıyorsanız o ismi değiştirin. 0 0 Yayından Kaldır
  • Nusret Gül: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..babası ile kucaklaşır hasret giderirler inşallah.. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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