ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR - Son Dakika
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ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR

04.05.2022 18:50

Zeytindalı harekat bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın naaşı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki baba ocağına getirildi.

Zeytindalı harekat bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın naaşı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki baba ocağına getirildi. Türk bayrakları asılan baba evinde şehit Bahadır için helallik alındı. Baba ocağında alınan helalliğin ardından Talha Bahadır'ın naaşı, Sultaniye Merkez Camii'ne götürüldü. Şehidin cenaze namazına, ailesinin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bekçepınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını ise baba Hakkı Bahadır kıldırdı. Şehit Talha Bahadır, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultaniye Mahalle mezarlığına defnedildi.

ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR
ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR
ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR
ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR

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Yalova, Şehit, Füze, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT TEĞMENİN BABA OCAĞINDA YAS VAR - Son Dakika
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