Son Dakika Haberleri: Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

25 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in naaşının Konya'ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa...

Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in naaşının Konya'ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi. Bazı şehit yakınları valilik bahçesinde baygınlık geçirdi


26 yaşındaki şehit Fikret Dinçer'in naaşının askeri uçakla Konya'ya gönderilmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Onikiiubat ilçesi Fatih Mahallesi yaşayan yakınları duruma tepki göstererek, şehidin memleketinde toprağa verilmesi için otobüslerle Kahramanmaraş Valiliğine geldi. Şehit yakınları, ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atarak içeri girmek istedi. Valilik bahçesine girişlerine izin verilen şehit yakınları, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile görüşmek istediklerini belirtti. Vali Özkan, şehit yakınlarını temsilen görüştüğü kişilere, eşi, annesi ve babasının talebi üzerine Konya'da cenaze töreninin yapılacağını söyledi.


Görüşmeler sırasında bahçede bekleyen bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Fenalaşan şehit yakınlarına ilk müdahale bahçede hazır bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Valilik bahçesinde şehit yakınlarıyla görüşen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, cenaze töreniyle ilgili yapılan görüşmelerde şehidin eşi, anne ve babasının cenazenin Konya'da defnedilmesini istediğini belirterek, sükunet çağrısında bulundular. Yapılan görüşmeler sonucu şehit yakınları geldikleri otobüslerle evlerine bırakıldı. Şehit Fikret Dinçer'in cenazesi ise Namazgah'ta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Konya, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban
Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 22:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]