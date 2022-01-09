Üye Girişi
Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını imam olan ağabeyi kıldırdı - Son Dakika

Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını imam olan ağabeyi kıldırdı

09.01.2022 17:24

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad'da şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazını, şehidin imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı.

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un cenazesi ilk olarak Büyüknacar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Pazarcık Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

"YÜREĞİME SIĞDIRAMADIM, SENİ KEFENLERE SIĞDIRMIŞLAR"

Törende güçlükle ayakta duran şehidin eşi Gülsüm Alyakut, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun önündeki fotoğrafını okşayarak, "Murat ben seni yüreğime sığdıramadım seni kefenlere sığdırıp tabuta koymuşlar. Kurban olurum ben senin yoluna" dedi.

Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

"ALLAH BİZLE ŞEHİDİN AĞABEYİ OLMAYI NASİP ETTİ"

Şehidinin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazına geçildi. Namazı, şehidin imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Namazdan önce kardeşinin tabutunun başında konuşan Musa Alyakut, "İnsanlar, isimlerinin önüne unvan koymak için hem maddi hem manevi, hem fiziki, hem zihnen yıllarca çaba sarf ederler. Ama Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki, hiç çaba sarf etmeden, hiç gayret etmeden babama şehit babası, anneme şehit annesi, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit ağabeyi olmayı nasip eyledi" dedi.

Musa Alyakut, kardeşi için törene katılanlardan helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan Şehit Murat Alyakut'un tabutu, daha sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Cenaze, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını imam olan ağabeyi kıldırdı - Son Dakika


Hayatı kolaylaştıracak e-imza uygulaması pazartesi günü 50 ilde başlıyor Hayatı kolaylaştıracak e-imza uygulaması pazartesi günü 50 ilde başlıyor         
17:26
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı         
17:19
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32

Son Dakika Haberleri
17:23 Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi
17:23 Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın
17:22 Futbol sahasında kalp krizi! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde yere yığıldı
17:21 Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti
17:20 Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim
17:20 Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı
17:18 Hayvan düşmanlığının geldiği aşama! Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı
17:18 Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı
17:17 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti
17:16 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 17:32:22. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını imam olan ağabeyi kıldırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement