Şehit teğmenin otizmli kardeşi oyun konsoluna kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit teğmenin otizmli kardeşi oyun konsoluna kavuştu - Son Dakika

Şehit teğmenin otizmli kardeşi oyun konsoluna kavuştu

7 saat önce

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Suriye'nin Tel Abyad kentinde şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in otizimli kardeşi Aşkın Bilir'e istediği oyun konsolunu hediye etti.

Şehit teğmenin otizmli kardeşi oyun konsoluna kavuştu, System.String[]

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Suriye'nin Tel Abyad kentinde şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in otizimli kardeşi Aşkın Bilir'e istediği oyun konsolunu hediye etti.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Suriye'nin Tel Abyad kentinde, yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Şehidin otizmli kardeşi Aşkın Bilir, taziye ziyaretine gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'ndan oyun konsolu istedi. Başkan Eroğlu da bugün şehidin evine giderek, Aşkın'a istediği oyun konsolunu hediye etti. Başkan Eroğlu, "Şehidimiz Piyade Teğmen Sinan Bilir'in kardeşi, bizlere emaneti Aşkın'ımızın yanındayız. Aşkın'ın bizlerden isteğini kendisiyle buluşturup, yüzünde bir nebze olsun tebessüm oluşmasını diledik. Tüm şehit ailelerimizin her daim yanındayız. Rabbim, tüm şehitlerimizden razı olsun" dedi.


Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
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