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Şehit teyzesinin ağıdı herkesi ağlattı

57 dakika önce

Adana'da, 40 yıl önce şehit olan Zimmi Küpeli'nin teyzesi Melahat Takar'ın, şehidin annesi hayatını kaybettiği için bu yıl yeğenleri ve kız kardeşleriyle geldiği mezar başında yaktığı ağıt herkesi ağlattıPiyade Onbaşı Zimmi Küpeli 1979 yılında vatani görevini yaparken pazarda çıkan kavga...

Şehit teyzesinin ağıdı herkesi ağlattı, System.String[]
Adana'da, 40 yıl önce şehit olan Zimmi Küpeli'nin teyzesi Melahat Takar'ın, şehidin annesi hayatını kaybettiği için bu yıl yeğenleri ve kız kardeşleriyle geldiği mezar başında yaktığı ağıt herkesi ağlattı

Piyade Onbaşı Zimmi Küpeli 1979 yılında vatani görevini yaparken pazarda çıkan kavga sonucunda İstanbul'da öldürülerek şehit oldu. O günden sonra şehidin annesi Semiha Küpeli her bayramda oğlunun kabrini yalnız bırakmayarak onun bayramını kutlamaya geldi.

Ancak anne Küpeli bir süre önce öldüğü için bu kez Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliğine bu kez teyze Melahat Takar ile şehidin kardeşleri geldi. Takar şehidin kabri başında ağıt yakınca şehitlikteki herkesi ağlattı. Şehidin kardeşleri ve teyzeleri de bir süre ağıt sonrası kendine gelemedi. Dua okuyan aile daha sonra şehitlikten ayrıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da eşiyle birlikte şehitliğe gelerek şehitler için dua okudu. Demirtaş, eşiyle birlikte beraberindeki polis müdürleri ve komutanlarla şehit mezarlarını tek tek gezip yakınlarına karanfil verdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Adana, Küpeli, Güncel
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